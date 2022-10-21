Боятся, значит — уважают: Британия не хочет эскалации с Россией

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 91

The Sun: британский депутат Поллард призвал избегать эскалации с РФ после случая с Су-27

Боятся, значит — уважают: Британия не хочет эскалации с Россией

Фото: Пресс-служба Балтийского флота / ТАСС

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Недружественные страны осознают, что каждый необдуманный шаг может стать последним.

Британской стороне следует избегать эскалации напряжения в отношениях с РФ после запуска ракеты истребителем Су-27 рядом с военно-воздушными силами (ВВС) Великобритании. Об этом заявил депутат от Лейбористской партии Люк Поллард.

«Этот инцидент также служит серьезным напоминанием о том, как важно избегать эскалации и просчетов при поддержке Великобританией Украины», — приводит слова парламентария издание The Sun.

До этого глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявлял о выпуске ракеты российским истребителем Су-27 рядом с невооруженным британским военным самолетом при патрулировании над Черным морем.

На фоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине недружественные страны Запада и ЕС стали поставлять украинским националистам технику и оказывать финансовую поддержку. В МИД России отмечали, что помощь Самостийной со стороны США скоро достигнет суммы в 26 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему США могут прекратить финансирование Киева.

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