Денег нет, но вы держитесь: США могут прекратить финансирование Киева

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 34

FT: украинские политики шокированы заявлением о возможном прекращении финансирования Киева

Денег нет, но вы держитесь: США могут прекратить финансирование Киева

Фото: www.globallookpress.com / Pascal Deloche / Godong

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В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что объем финансовой помощи со стороны США скоро достигнет суммы в 26 миллиардов долларов.

Украинские депутаты шокированы возможным прекращением финансирования Киева. Об этом сообщило издание Financial Times. По словам республиканца Кевина Маккарти, когда американская сторона попадет в условия рецессии, финансирование Украины может закончиться. Уточняется, что республиканцам нужно больше отчетности и контроля за расходами.

«Честно говоря, мы были шокированы, услышав эти комментарии мистера Маккарти», — сказал глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Представитель украинского МИДа Олег Николенко отмечал, что киевский режим рассчитывает на постоянную поддержку двух партий Вашингтона. В начале октября стало известно, что Штаты готовы оказывать поддержку Самостийной в размере полтора миллиарда долларов ежемесячно на время боевых действий в стране. Того же Вашингтон ждет от Евросоюза (ЕС). В МИД России подчеркивали, что объем финансовой помощи со стороны США скоро достигнет суммы в 26 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, каким образом НАТО приближается к прямому столкновению с Россией.

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