Стремоусов назвал причину атаки по переправе в Херсоне

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Лев Пророков
Лев Пророков 10

Стремоусов: удар по журналистам в Херсоне был целенаправленным

Стремоусов назвал причину атаки по переправе в Херсоне

Фото: 5-tv.ru

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Он заявил, что наводка ракет на Антоновский мост в районе переправы была не случайной.

Ракетная атака по переправе в Херсоне была сознательно направлена против перемещавшихся журналистов. С таким заявлением выступил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Мы делаем выводы, что стреляли специально, целенаправленно по журналистам. Чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области. Скорее всего, это была наводка», — заявил он в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадали восемь человек, четверо погибли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что удар боевики ВСУ нанесли в ночь на 21 октября из американских ракетных систем залпового огня HIMARS.

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