Стремоусов назвал причину атаки по переправе в Херсоне

Он заявил, что наводка ракет на Антоновский мост в районе переправы была не случайной.

Ракетная атака по переправе в Херсоне была сознательно направлена против перемещавшихся журналистов. С таким заявлением выступил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Мы делаем выводы, что стреляли специально, целенаправленно по журналистам. Чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области. Скорее всего, это была наводка», — заявил он в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадали восемь человек, четверо погибли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что удар боевики ВСУ нанесли в ночь на 21 октября из американских ракетных систем залпового огня HIMARS.