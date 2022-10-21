Число погибших при ударе ВСУ по переправе в Херсоне возросло до четырех человек

Число погибших в результате ракетного удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов.

«Мне известно про четверых погибших», — сказал Кирилл Стремоусов в эфире программы Владимира Соловьева на телеканале «Россия».

Ранее глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев сообщил 5-tv.ru, что в результате обстрела погибли два человека, еще десять пострадали. Среди раненых, по его словам, оказались журналисты. Посол ЛНР в России Родион Мирошник говорил, что погибли три человека, среди которых есть дети.

В экстренных службах Херсонской области уточняли, что удар боевики ВСУ нанесли в ночь на 21 октября из американских ракетных систем залпового огня HIMARS.

В общей сложности было выпущено 12 ракет, 11 из которых сбила система ПВО. Одна ракета упала в районе Антоновского моста, где действует гражданская переправа. По ней мирные жители перебираются на левый берег Днепра — в безопасное от обстрелов место.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий попавшего под удар ВСУ на переправе в Херсоне журналиста. Он предположил, что целью националистов были именно корреспонденты.