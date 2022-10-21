Стремоусов рассказал о погибших при обстреле в Херсоне журналистах

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 52

На этот раз боевики перешли все границы и еще раз продемонстрировали свои явно националистические идеи.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал корреспонденту «Известий» Николаю Аксенову о последствиях обстрела мирного населения в Херсоне. Он отметил, что позавчера лично видел, как украинские военные открыли огонь из «Калашникова» по машине, пересекавшей переправу.

По его словам, ранее экс-губернатор Херсонской области Владимир Сальдо приказал закрыть военную переправу, оставив только гражданскую, поэтому боевики понимали, что по ней перемещаются только мирные жители.

«Когда в 22:40 был удар нанесен HIMARS и исключительно осколочными кассетными зарядами, то мы сделали вывод, что удар наносился исключительно по мирным», — объяснил Стремоусов.

Он отметил, что, вероятно, украинским боевикам передали информацию о нахождении на переправе сотрудников СМИ. Среди них оказался почти весь коллектив телеканалов «ВТВ» и «Таврия», режиссер которого погиб. Также пострадали оператор и два журналиста канала «Таврия».

«Мы не бежим. Мы хотим спасти жизни людей, потому что в России в приоритете жизнь каждого человека и если вспомнить то, что происходило в Мариуполе, где нацисты использовали граждан Украины, расстреливали их и прикрывались этими людьми как живым щитом, то сегодня мы спасаем жизни людей», — объяснил Стремоусов.

По его словам, на этот раз боевики перешли все границы и еще раз продемонстрировали свои явно националистические идеи, ведя борьбу с ни в чем не повинным населением.

Ранее 5-tv.ru сообщал о причине внезапного удара по переправе.

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