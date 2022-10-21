Минобороны РФ сообщило об отражении четырех попыток прорыва ВСУ
В общей сложности в этих попытках уничтожены порядка 150 военнослужащих киевского режима.
Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаки позиций российской армии. Возрастает количество попыток прорвать оборону Вооруженных сил РФ.
Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, боевики пытались по два раза прорваться на Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях.
«На Краснолиманском направлении российскими войсками сорвана очередная попытка ВСУ силами до двух мотопехотных рот форсировать реку Жеребец. <…> На Николаево-Криворожском направлении в течение суток российскими войсками сорваны две попытки наступления подразделений ВСУ силами ротных тактических групп <…>», — рассказал Конашенков.
По его словам, в общей сложности в этих попытках уничтожены порядка 150 военнослужащих киевского режима. На Запорожском направлении отражены атаки мелких групп боевиков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ нанесли прицельный удар по гражданской переправе через Днепр в Херсоне. В результате погибли четыре человека, в том числе журналисты. По словам заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, таким образом ВСУ пытаются уничтожить освещающих ситуацию в Херсоне сотрудников СМИ.
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