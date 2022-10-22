До 50 успеет: Миро высмеяла Бородину за желание родить в зрелом возрасте

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 19

Миро посмеялась над желанием Бородиной родить еще одного ребенка

До 50 успеет: Миро высмеяла Бородину за желание родить в зрелом возрасте

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Телеведущая «Дома-2» хочет стать мамой в третий раз, но после 40 лет, как ее близкая подруга.

Ведущая Ксения Бородина рассказала своим поклонникам о желании родить еще одного ребенка, но после 40 лет. В пример она привела свою близкую подругу, которая находится в положении в 45 лет, и телеведущая не прочь тоже пойти за малышом в зрелом возрасте. На это поспешила отреагировать Лена Миро.

«От кого собралась родить Ксюндель не сообщила, но уже точно понятно, что до 40 не успеет. Ну, ничего, — за 40, так за 40. Подруга же беременна в 45 и счастлива, так что время есть», — съязвила она в своем микроблоге.

Далее она произвела целый расчет, когда Ксения сможет вновь стать матерью. На поиск кандидата она отвела два года, еще год на то, чтобы определить его социальный статус и еще два могут занять другие обстоятельства.

«Давайте считать: два года, чтобы найти мужчину. Ксюндель уже немолод, так что быстрее не выйдет, при всем желании. Год на то, чтобы определить — бизнесмен он или как всегда. Узнав, что как всегда, создать ему образ в глазах общественности. На это тоже нужен год или даже два. Итого пять лет», — прикинула Миро.

Но это еще не все: год уйдет, чтобы получить по букету на каждый праздник, столько же — на организацию свадьбы, плюс 12 месяцев на медовый месяц и еще 360 дней — на пожить для себя.

«Уже 48 лет будет Ксюнделю? Отлично. До 50 успеет, так что все, как обещала. Уложилась в сроки „точно за 40“. Главное, чтобы на каком-то этапе все не сорвалось, а то начинать заново — времени нет», — заключила Миро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина поделилась планами относительно эмиграции из России.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
61.20
-0.30 59.84
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 22 октября

Последние новости

19:28
Масштабы катастрофы нарастают: политолог о ситуации в энергосистеме Украины
19:24
До 50 успеет: Миро высмеяла Бородину за желание родить в зрелом возрасте
18:59
Индивидуальная непереносимость: диетолог прокомментировал диету Анны Седоковой
18:34
Увела мужа у Бузовой и рассуждает о семейных ценностях — Костенко выступила в Госдуме
18:09
Бориску на царство: Джонсон заручился поддержкой для участия в выборах премьера
17:43
Нет света в конце тоннеля: как Украина будет выживать без электричества

Сейчас читают

Нет света в конце тоннеля: как Украина будет выживать без электричества
Верность вассала: зачем лидер ФРГ Шольц изображает из себя «голубя мира»
Планы Штатов раскрыты: политолог про ситуацию с дивизией США рядом с Украиной
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика