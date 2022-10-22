Ракета «Союз» с первым спутником группировки «Сфера» стартовала с космодрома Восточный

Ракета «Союз-2.1б» с первым спутником группировки «Сфера» стартовала с космодрома Восточный. Об этом сообщили в госкорпорации Роскосмос, уточнив, что событие имеет особое значение не только из-за уникальности транспортируемого аппарата.

«22 октября 2022 года в 22:57 по московскому времени <…> стартовала ракета-носитель „Союз-2.1б“. Под ее обтекателем — разгонный блок „Фрегат“ с тремя спутниками „Гонец-М“ и первым аппаратом федерального проекта „Сфера“ — „Скиф-Д“. <…> Это был первый пуск в 2022 году с космодрома Восточный и первый для семейства „Союз-2“ на новом топливе. Впервые представитель семейства „Союз-2“ был заправлен нафтилом во всех ступенях», — говорилось в официальном заявлении.

Отмечалось, что ранее нафтилом заправляли исключительно третью ступень ракеты «Союз-2.1б», а также вторую ступень «Союза-2.1в». В последний раз заправленный керосином «Союз» запускали в космос с Восточного прошлой осенью. Нынешний пуск прошел в абсолютно штатном режиме.

«Сфера» — проект, в рамках которого предполагается создание спутниковой группировки более чем из 600 космических аппаратов. Цель масштабной программы — выведение космических услуг в РФ на принципиально новый уровень. Это станет возможно благодаря разработке уникальных космических технологий, систем и продуктов для максимального цифрового преобразования экономики. Безусловно, речь в данном случае идет и об обеспечении безопасности страны.

Ранее 5-tv.ru публиковал уникальные кадры пуска ракеты-носителя «Союз» с двумя военными спутниками с космодрома Плесецк.