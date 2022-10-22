Опубликовано видео запуска ракеты «Союз-2.1в» с двумя военными спутниками

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Игорь Рязов
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Пуск в интересах Минобороны РФ специалисты ВКС осуществили с космодрома Плесецк.

Фото, видео: Минобороны РФ

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Воздушно-космические силы (ВКС) России осуществили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк. На борту находились два военных спутника. Видео с запуском опубликовало Минобороны РФ.

«21 октября с космодрома „Плесецк“ (Архангельская область) в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса „Союз-2.1в“ с космическими аппаратами на борту», — сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что запущенным в космос аппаратам уже присвоили порядковые номера — «Космос-2561» и «Космос-2562».

Военный спутник с порядковым номером «Космос-2560» был выведен на орбиту меньше недели назад — 16 октября. Его за пределы земли доставила легкая ракета-носитель «Ангара-1.2» — также с космодрома Плесецк.

Еще неделей ранее — 10 октября — с Плесецка была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б». Она вывела на орбиту навигационный космический аппарат «Глонасс-К».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с моментом запуска ракеты «Союз» со спутником «Глонасс-К».

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