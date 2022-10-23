«Не плачь, я рядом»: о чем актриса Асель Аскар разговаривает с умершим сыном

Казахстанская актриса потеряла восьмимесячного малыша чуть более двух недель назад. Знаменитость тяжело переживает трагедию.

Казахстанская актриса Асель Аскар, потерявшая совсем недавно сына Айбарса, буквально потеряла связь с миром. Все ее мысли и чувства сейчас направлены на погибшего младенца. Она призналась, что начала не только видеть сына, но и общаться с ним. По ее словам, восьмимесячный Айбарс просит маму не плакать, ведь он по-прежнему рядом с ней.

«Мне кажется, он смотрит на меня и думает, почему я все время плачу, почему не вижу его и не беру на руки. Или, может, он думает: «Мам, мне сейчас хорошо, не плачь, я же рядом. Рядом мои бабушки и прабабушки с прадедушками. Я с ними познакомился. Они меня любят, заботятся обо мне. Не переживай, мы увидимся с тобой. Не грусти, я буду рядом», — рассказала актриса в социальной сети.

Асель Аскар тяжело переживает смерть ребенка. Фото: Instagram* / assel.askar

Вместе с тем Аскар осознает, все, что в ее голове сейчас, это фантазии. Но пока справиться с ними ей не под силу. Теперь, по ее словам, она понимает боль женщин, которые тоже похоронили своих детей.

К слову, восьмимесячный сына актрисы умер от врожденной сердечной недостаточности. Такой диагноз, по словам Аскар, обычно, если он есть, выявляют еще во время беременности. Но у девушки врачи не обнаружили серьезных проблем за девять месяцев. Лишь в сентябре состояние малыша ухудшилось, его положили в реанимацию. Врачи всеми силами боролись за жизнь младенца, актриса всех неравнодушных просила молиться, но чуда не произошло…

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