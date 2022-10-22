Мечтает о малыше: потерявшая ребенка Бритни Спирс в поисках суррогатной матери

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 8

Пережившая выкидыш Бритни Спирс ищет суррогатную мать

Мечтает о малыше: потерявшая ребенка Бритни Спирс в поисках суррогатной матери

Фото: www.globallookpress.com / Mayer/face to face

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Знаменитой певице потребовалось чуть более трех месяцев, чтобы оправиться после страшной потери. От цели подарить новому супругу наследника Спирс не отступила.

Потерявшая на раннем сроке беременности малыша Бритни Спирс не теряет возможность подарить новому мужу Сэму Асгари наследника. Как сообщила Radar Online, певица вместе с избранником начала поиски суррогатной матери.

Знаменитость серьезно решила во что бы то ни стало в третий раз стать мамой. Потому после выкидыша в мае Спирс обратилась к специалистам, которые провели ей комплексное обследование. Артистка хотела вновь самостоятельно забеременеть и попытаться выносить. Но по результатам обследования специалисты посоветовали отказаться в ближайшее время от идеи родить малыша, ведь это может быть опасно как для здоровья певицы, так и психологического состояния.

К слову, у Спирс уже есть два сына от брака с танцором и рэпером Кевином Федерлайном. Однако мальчики не особо горят желанием общаться со звездной мамой. После шокирующего признания детей, сердце Спирс, по ее словам, перестало биться. Она искренне не понимает, за что дети с ней так поступают. Ведь она всем сердцем их любит и стремится воссоединиться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сын Бритни Спирс реагирует на «обнаженку» матери в интернете.

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