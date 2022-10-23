Непроходимая зависимость и больной мозг: куда пропал победитель «Евровидения-2009» Рыбак

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 89

Победитель «Евровидение-2009» Александр Рыбак рассказал о зависимости от психотропных препаратов

Непроходимая зависимость и больной мозг: куда пропал победитель «Евровидения-2009» Рыбак

Фото: Астапкович Владимир / ИТАР-ТАСС

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После победы на музыкальном конкурсе скрипачу-виртуозу пророчили большое будущее. Все рухнуло в один миг, когда артист подсел на психотропные препараты.

Норвежский певец белорусского происхождения, Александр Рыбак рассказал, как сложилась его жизнь после победы на музыкальном конкурсе «Евровидение-2009». Тогда многие пророчили ему головокружительную карьеру, однако его жизнь омрачили серьезные проблемы со здоровье.

После победы на песенном конкурсе, работа у артиста была. Но если в 2009 году он уверенно завоевал первое место, то спустя девять лет, отправившись на «Евровидение» стал уже пятнадцатым. А после он и вовсе решил заняться своим здоровьем. Долгие годы он был зависим от снотворного и антидепрессантов. Таблетки, по его признанию, превратили его буквального в слабую личность.

«Это затронуло не только мой мозг, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма», — цитирует слова Рыбака StarHit.ru.

Лишь два года назад певцу удалось избавиться от зависимости. Несмотря на успех он по-прежнему не может долго петь из-за отсутствия концентрации.

«Я могу спеть пару песен, три песни, потом отдохнуть, подумать, вспомнить текст и петь еще две-три песни. Когда я уже перестал пить снотворное и разные таблетки принимать, уже чувствовал себя снова Александром Рыбаком», — делился артист.

Но Рыбак все равно продолжает петь и писать песни. Его мечта — записать дуэт с российским артистом масштаба не ниже Филиппа Киркорова.

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