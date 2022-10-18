Звезду сказки «Варвара-краса, длинная коса» Клюеву хотят выкинуть на улицу

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 299

Станислав Садальский рассказал о попытке сына актрисы Клюевой выселить ее из квартиры

Звезду сказки «Варвара-краса, длинная коса» Клюеву хотят выкинуть на улицу

Фото: Кадр из к/ф "Варвара-краса, длинная коса", реж. А.Роу, к/ст им.Горького, 1969 г.

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Актриса овдовела в прошлом году. Единственной опорой и надеждой в жизни 71-летней знаменитости является сын, который, кажется, не благодарен матери за подаренную жизнь и воспитание.

Звезда фильма-сказки «Варвара-краса, длинная коса» Татьяна Клюева в бедственном положении. Единственный сын Ян от брака с офицером дальнего плавания Дмитрием Гагиным пытается выгнать мать на улицу. Жуткими подробностями из жизни 71-летней актрисы поделился ее коллега Станислав Садальский, пишет KP.RU.

Клюева покорила советских граждан в конце 1970 года, когда в прокат вышла сказка о Варваре-красе. На тот момент ей было почти 20 лет. Тогда многие пророчили ей головокружительную карьеру актрисы, но она вместо славы предпочла семейное счастье с Гагиным. Вскоре в семье родился сын Ян. Муж часто уходил в дальние походы, поэтому Клюевой приходилось одной растить наследника. Она никогда не жаловалась на судьбу.

В прошлом году в семье случилось горе. Не стало любимого супруга Клюевой. Единственной опорой в жизни остался сын. Но, как оказалось, помогать пожилой матери Ян вовсе не намеревался. Как рассказал Садальский, мужчина гонит родственницу из квартиры. Сейчас актриса даже судится с сыном за право проживать в квартире. А параллельно просит помощи, как поступить в жуткой ситуации.

«У нее был суд с сыном Яном в Севастополе, он выгоняет маму из квартиры, которую она же после смерти мужа ему подарила. Таня в шоке, ей уже за 70, просит совет, что делать? Почему у заботливых родителей вырастают неблагодарные дети? Нет ответа», — сообщил Садальский.

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