Молчание — золото, или? Обессиливший Джо Байден напугал журналистов «мхатовской» паузой

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 30

Обессиливший Джо Байден напугал журналистов мхатовской паузой

Молчание — золото, или? Обессиливший Джо Байден напугал журналистов «мхатовской» паузой

Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas

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Пожилой президент США не перестает удивлять свой народ. Причудливые шутки, забывчивость, плохая ориентация в пространстве — никогда не знаешь, что «выкинет» пожилой демократ в следующий раз.

Президент США Джо Байден с каждым днем ведет себя все более пугающе. Очередные переговоры американского лидера закончились скандалом из-за странного молчания, которое сочли неадекватным, пишет Fox News.

В ходе традиционной пресс-конференции 79-летнего демократа спросили о том, что думает его супруга Джилл насчет желания баллотироваться на второй президентский срок. Байден вдруг потупил взгляд, сделал продолжительную паузу и не сводил взгляд с пола.

«Господин президент?!» — испугался задавший вопрос корреспондент MSNBC Джонатан Кецпхарт.

Долгожданный ответ американского лидера лишь добавил угнетенности журналисту.

«Доктор Байден так думает, моя жена так думает», — пролепетал Байден и снова замолчал, оставив интервьюера наедине со своими мыслями.

В итоге президент США сообразил, что от него хотят и констатировал: жена все-таки не против переизбрания его на пост главы государства. Между тем, такие рассуждения показались американцам вопиющей нелепостью.

«Джо Байден, похоже, действительно заснул во время этого интервью. Ему просто становится все хуже»,

«Какой бардак!» — пишут представители американских СМИ в своих блогах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден внезапно нашел невидимку.

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