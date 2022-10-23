Невестка Васильевой о поле будущего ребенка: «Долго не хотели афишировать»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 1 274

Невестка актрисы Васильевой Мария Болонкина сообщила, что у нее будет девочка

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; Instagram* / bolonkina_vasileva; 5-tv.ru

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Будущая мама еле сдержалась, чтобы не сообщить радостную весть родственникам сразу после УЗИ, не дожидаясь семейного торжества.

Пол будущего малыша назвала невестка актрисы Татьяны Васильевой. Мария Болонкина выложила в социальных сетях видео, показав, как прошла домашняя гендерная вечеринка.

«Ну что же… У нас будет…девочка! Долго не хотели афишировать, думала вплоть до рождения не говорить, но настроение располагает, и устала я уже малышку называть «пупсиком» и «малышом. Мирра смешно так сказала в видео, что у Филиппа будет «шесть ребенков», что может и для мальчика имя еще пригодится», — поделилась Болонкина.

По ее словам, счастью буквально нет предела, однако имя для ребенка еще не придумали. Будущая мама призналась, что, узнав пол на УЗИ, она еле сдержалась, чтобы не сообщить радостную новость мужу и родственникам.

Актриса воспитывает пятилетнюю дочь Мирру в браке с коллегой по цеху Филиппом Васильевым. Для сына Татьяны Васильевой этот ребенок будет четвертым. У него есть двое детей: Иван и Григорий. Мальчики живут со своей матерью в Германии, но на каникулы прилетают к отцу в Россию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем занялась Татьяна Васильева на гастролях.

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