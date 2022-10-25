Пояса потуже: более 70% европейцев изменили рацион и перестали развлекаться

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Bloomberg: три четверти жителей Европы перешли в режим экономии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; 5-tv.ru

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Уточненные граждане Европы скрипят зубами, но отныне выбирают еду попроще. Тем временем министры тщетно пытаются решить вопрос растущих цен в магазинах.

Три четверти жителей Европы перешли в режим жесткой экономии. Исследование, которое приводит агентство Bloomberg, показало, что более 70% европейцев начали отказываться от привычных продуктов и повседневных товаров, стали меньше ходить в развлекательные заведения.

На этом фоне сегодня в Брюсселе министры энергетики стран Евросоюза обсудят новые меры по борьбе с ростом цен. Ну, а в Великобритании отчаялись ждать политических решений и ввели новую услугу: эвакуация в теплые края. Например, поездка в Египет на месяц по системе «все включено», обойдется жителям королевства на 200 фунтов дешевле, чем если бы они остались на зиму в своей стране, покупали дорогие продукты и оплачивали баснословные коммунальные счета.

С культурной жизнью все так же плачевно. К примеру, сейчас венгерские музеи и театры массово закрываются на фоне растущих счетов за оплату электричества. Все это происходит в самых разгар театрального сезона. И если в Венгрии здания пустуют, то британцы оказались изобретательнее: закрытые музеи стали пристанищем для тех, кто отчаянно пытается согреться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Международный валютный фонд спрогнозировал жуткий энергокризис в Европе уже в 2023 году.

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