Стало известно новое название проданных в России ресторанов KFC

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Коммерсантъ: сеть KFC в России переименуют в Rostic's

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cfoto; 5-tv.ru

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Ребрендинг планируют провести по пути Макдоналдса.

KFC уходит из России, но без блюд от полковника Сандерса россияне не останутся. Иностранный владелец продал свой бизнес российской группе компаний.

Заведения продолжат работу, но уже под другим названием. По данным газеты «КоммерсантЪ», сеть получит название Rostic's.

Ребрендинг планируют провести по пути Макдоналдса: сотрудники останутся на местах, принцип работы не изменится, а в меню по-прежнему можно будет найти знакомые блюда.

К слову о Макдоналдсе. После ухода компании с российского рынка еда в сети ресторанов за рубежом стала дороже. В частности, в Британии цена чизбургера выросла сразу на 20%. Впервые в истории чизбургер стоит не 99 пенсов, а больше одного фунта. Связано это с инфляцией и повышением цен на продукты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие бренды изменили название в России и навели тем самым много шумихи.

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