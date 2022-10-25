Больше не как сыр в масле: Максим Галкин* теряет деньги и аудиторию

Артист задирает ценник на концерты и корпоративы, но их масштабы совсем не те, что были в России.

Доходы уехавшего из России Максима Галкина* упали на 20 тысяч евро. Как стало известно 5-tv.ru, сейчас артист берет за свои выступления порядка 100 тысяч. Все зависит от продолжительности и типа мероприятия. К примеру, в такую сумму можно уложиться, если заказать трехчасовое выступление артиста на свадьбе в израильском Эйлате. При этом нужно оплатить все организационные расходы: транспорт, гостиницу, автомобиль. И не только за Максима, но еще за трех членов его команды — директора, костюмера и звукорежиссера.

Но это лишь малая часть деталей — подробно же все потребности звезды расписаны в его бытовом райдере, оказавшимся в распоряжении 5-tv.ru.

Карету мне, карету

Прилет звездного гостя должен быть организован по высшему разряду, как только он доберется до аэропорта. Там ему и директору должны обеспечить пребывание в VIP-зоне, а в самом самолете, конечно, места в бизнес-классе. Это же не Кейт Миддлтон, которая предпочитает слиться с массой в обычном самолете.

Встречать артиста положено чуть ли не с музыкой. Как только сошел с трапа, будьте добры, предоставьте автомобиль представительского класса и водителя ему соответствующего. Без охраны такие люди тоже не ездят. И, конечно, голодать гостю не полагается: больше двух часов в дороге — извольте накормить бутербродами с колбаской и сыром, в придачу — не меньше килограмма фруктов и горячие напитки.

А на меньшее я не согласен

В гостинице меньше пяти звезд Максим Галкин не остановится — не надейтесь. Тут ни райдер, ни статус не позволяют. Само собой — люкс в придачу. Особая вода, особый кофе, химчистка, прачечная — без этого тоже никуда.

Но самые интересные условия — в гримерной: 15 бутылок минералки, бутылка виски Macallan 18, четыре вида сыра — от твердых сортов до мягких. А еще, пожалуйста, малину, голубику, ежевику и нарезку из отварного говяжьего языка. Колбасу не предлагать, тостовый хлеб — тоже, помидоры — только черри.

Отдельные условия принимающая сторона должна обеспечить для остальных членов команды. К примеру, у директора звезды они чуть менее привилегированные и более земные у остальных двух. Дорого виски в райтере нет, зато говяжий язык и четыре вида сыра на стол тоже должны поставить.

Бытовой райдер Максима Галкина*. 5-tv.ru

Бывало и больше

Впрочем, в заграничной жизни Максима не все так радужно. С одной стороны, пару лет назад за два часа своих выступлений он брал 50 тысяч евро — сейчас 100. Было еще больше до недавнего времени, но, вроде бы, и так неплохо. Но есть много «но».

Если с корпоративами все не так плохо, с концертами за рубежом все гораздо хуже. Цена на билеты не дешевые — к примеру, от 120 до почти 400 долларов. Но масштаб концертных площадок, где выступают российские артисты, совсем не тот. Это точно не уровень Кремля, Олимпийского или Крокус Сити в Москве, несколько тысяч людей они не умещают. А если бы и место позволяло, едва ли гости заполнили бы зал. По словам Евгения Сафронова, концертного директора, сейчас, к примеру, и в Европе, и в Израиле не такие больше экономические достижения, чтобы люди могли позволить себе тратить на билеты по 200-500 долларов. Да и не стоит забывать, что Галкин, как и другие его коллеги из РФ — не мировые звезды. Это не Мадонна, не Стинг и не Адель, которых знает весь мир.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максим Галкин хочет устроить еще одно шоу в США.

* — признан иноагентом в России.