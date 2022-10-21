«Пока платят, надо прыгать»: Галкин* хочет устроить еще одно шоу в США

Знаменитость из кожи вон лезет, чтобы оставаться на плаву.

Покинувший Россию шоумен Максим Галкин* собирается провести дополнительные концерты в США, несмотря на то, что тур по штатам будет только через полгода. Подсластивший европейскую публику своими антироссийскими заявлениями юморист уверен, что очень востребован в Америке.

«Спешу порадовать зрителей в США, которые не успели купить билеты на мои концерты. Несмотря на то, что до начала тура еще почти полгода, в некоторых городах уже проданы полностью билеты. Я уже объявил о дополнительных концертах в Сиэтле и Майами. На очереди Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Нью-Йорк», — сообщил он в личном блоге.

Однако россияне не верят в неподдельную заинтересованность иностранной публики. Подписчики поняли, что дополнительные выступления Максима объясняются его тугим финансовым положением.

«На пенсию Аллы далеко не уедешь!»;

«Каждая копеечка в дом»;

«Надо же детей кормить»;

«Пока платят, надо прыгать»;

«Ну хоть подкопит Алле на житье», — написали комментаторы.

Сейчас артист пытается построить карьеру за рубежом, ожидая привычного триумфа. Наша страна полюбила веселого артиста и граждане с удовольствием посещали выступления звезды. Именно поэтому предательство всеми любимого комика стало большим ударом для русской публики. Сам же Галкин не считает себя виноватым и продолжает делать провокационные заявления против родины и ее жителей.

Вслед за ним уехала и певица Алла Пугачева. В отличие от мужа, вокалистка не сразу высказала свою политическую позицию и долго оставалась в тени. Однако, звезда не выдержала негативного напора на супруга и поддалась антироссийским настроениям в Европе. Но несмотря на это, артистка продолжает зарабатывать деньги в России. Ранее 5-tv.ru сообщал, каким образом.

* — признан в РФ иноагентом