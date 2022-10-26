«Профессионально вырываем зубы»: Павел Прилучный довел сына до истерики

Расставание ребенка с молочным зубом превратилось в шоу с криками, громче которых был только смех отца.

Актер Павел Прилучный показал, как решает проблему удаления шатающихся молочных зубов у детей на примере сына Тимофея (от первого брака с Агатой Муцениеце). Использовал, можно сказать, дедовский метод, но проявил фантазию. Для успешного вырывания зуба у испуганного папиным планом мальчика понадобились веревка и пистолет. Игрушечный. Жена Прилучного Зепюр Брутян сняла видео экзекуции, которое наделало немало шума в социальных сетях.

Многим ровесникам Прилучного и людям постарше именно так и пришлось в свое время переживать период смены молочных зубов на коренные. Артист привязал патрон пистолета к зубу Тимофея, после чего мальчик должен был сам «выстрелить». Со второго раза получилось. Поняв, что метод сработал, ребенок не сдержал эмоций — от испуга и радости он вскрикнул. Папа подошел к нему, проверил, все ли в порядке и весело рассмеялся.

«Профессионально вырываем зубы», — подписал ролик Прилучный.

После изощренной операции Тимофей показал зуб Брутян, в руках которой была камера, а еще позже подписчики атаковали звезд неоднозначной реакцией. Одни так же беззаботно смеялись над происходящим, другие бросились обвинять. Фолловеры просили Прилучного не издеваться над детьми, а водить их к стоматологу, так как самостоятельное удаление молочных зубов чревато как минимум инфекцией. Кроме того, писали комментаторы, если вырвать зуб слишком рано, коренной может вырасти неровно.

Пока часть поклонников жалели Тимофея, заступники Прилучного со сладкой ностальгией вспоминали, как их привязывали к двери, а не к патрону пластикового пистолета. И резко закрывали. Такое оно разное — это счастливое детство.

Ранее, писал 5-tv.ru, Павел Прилучный раскрыл детали уголовного дела, по которому проходит потерпевшим. В 2020 году актера избили в калининградском ночном клубе.

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