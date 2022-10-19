«Первый удар был в затылок»: Прилучный раскрыл детали избиения в Калининграде

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 67

Актер Прилучный заявил, что при избиении в Калининграде был трезв и не знает его причины

«Первый удар был в затылок»: Прилучный раскрыл детали избиения в Калининграде

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Звезда «Мажора» получил серьезные травмы 21 ноября 2020 года в одном из калининградских ночных клубов.

Павел Прилучный, который проходит потерпевшим по уголовному делу об избиении в Калининграде в 2020 году, на заседании суда сообщил детали инцидента.

По словам актера, в момент избиения он был трезв, конфликтов с обвиняемым у него не было и причину нападения он не знает.

«Человек абсолютно спокойно себя вел. Для меня это и было самое интересное — за что?» — передает слова Прилучного ТАСС.

Также звезда «Мажора» сообщил, что во время избиения на него напали сзади и нанесли ему около десяти ударов. При этом он получил четыре перелома черепа.

«Первый удар был со спины, в затылок, я упал, дальше уже было нанесено порядка десяти ударов, я так понимаю, в лицо. <…> После чего мне были нанесены швы, у меня гематома, которая до сих пор не рассосалась, четыре перелома черепа», — заявил актер.

Прилучный добавил, что в ходе лечения после происшествия ему было проведено несколько операций.

Актер был сильно избит 21 ноября 2020 года в одном из ночных клубов Калининграда, куда он прилетел на съемки сериала «В клетке». По версии следствия, владелец клуба Владимир Семенов умышленно избил Прилучного, за что ему грозит до восьми лет лишения свободы. Кроме того, артист требует с обидчика моральную компенсацию в размере 4,4 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Павел Прилучный впервые решился показать лицо после жестокого избиения и пластической операции.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
61.59
-0.11 60.11
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 19 октября

Последние новости

22:21
Новый год к нам мчится: где выгодно провести зимние каникулы за границей
22:08
Недорого и надолго: почему россияне «замораживают любовь»
21:56
«Выросли за ночь»: Хилькевич рассказала, как увеличивала грудь заклинаниями
21:42
Посторонним В.: британец устроил лжепосольство Молдовы в своем лондонском доме
21:27
Страны ЕС ищут способы обойти санкции на российские ресурсы
21:13
«Первый удар был в затылок»: Прилучный раскрыл детали избиения в Калининграде

Сейчас читают

Депутат Саралиев: Запад делает с Украиной то же, что пытался сделать в 90-е с Чечней
Дважды вышла замуж за одного мужчину, а детей родила от разных: как Катя Гордон искала счастье
Баня при гриппе: плюсы и минусы процедуры
Гротеск и законность: ведущий Сергей Майоров сменил телевидение на мундир прокурора

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика