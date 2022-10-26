Запад заявил о росте тактической слаженности ВС РФ в спецоперации при Суровикине

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 636

Politico: Запад отметил рост тактической слаженности ВС РФ в СВО на Украине при Суровикине

Запад заявил о росте тактической слаженности ВС РФ в спецоперации при Суровикине

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

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Тема:
Специальная военная операция России

Генерал армии принимал участие в боевых действиях в ряде конфликтов и имеет множество наград.

Улучшение тактической слаженности России на Украине отметили западные военные эксперты. Об этом сообщило издание Politico. Обозреватели уточнили, что изменения стали видны на фоне назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции (СВО).

«Западные военные чиновники и аналитики отмечают, что уже есть признаки большей тактической слаженности, чем при его предшественнике генерале Александре Дворникове», — сказано в материале.

По словам высокопоставленного британского разведчика, тактика Суровикина «доказала свою эффективность в Сирии». Офицер заявил, новый командир российских войск в зоне СВО «отметился эффективностью» в качестве военного стратега.

Сергея Суровикина назначили командующим российской Объединенной группировкой войск в районе СВО 8 октября. С октября 2013 года командовал войсками Восточного военного округа. С ноября 2017 года был главнокомандующим Военно-космических сил (ВКС) России. Участвовал в боевых действиях в Афганистане, Чечне и Таджикистане. Имеет звание Героя России за проявленное мужество в Сирии, награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, «За военные заслуги», пишет Газета.ру.

Ранее 5-tv.ru писал о «непростых решениях» Суровикина.

Тема:
Специальная военная операция России
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