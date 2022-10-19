«Непростые решения» Суровикина: что ждет РФ на Херсонском направлении

Политолог Марков прогнозирует крупную военную провокацию со стороны США в адрес России с применением ядерного оружия.

Заявление командующего Объединенными силами в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине генерала Сергея Суровикина получило широкий отклик общественности. Некоторые благодарят его за честность, но большинство пытается понять, какой смысл вложил генерал во фразу про «непростые решения», которая уже стала крылатой.

Политолог, директор института политических исследований Сергей Марков в беседе с 5-tv.ru озвучил два возможных варианта развития событий в театре военных действий СВО.

«Первое: мы можем сказать так — раз они разбили Каховскую ГЭС, то мы можем разбить Киевскую ГЭС, пускай Киев подтопит», — высказал свое предположение эксперт.

Второй сценарий развития военных событий на Херсонском направлении более пессимистичный, но, к сожалению, не менее реальный.

«Происходит наступление на Херсон, идут большие бои, дальше они (ВСУ. — прим.ред.) взрывают Каховскую ГЭС, идет волна воды на Херсон. Дальше американцы сами бьют тактическим ядерным оружием по территории Украины и говорят, что это сделала Россия. После этого, они говорят, что в ответ ударят по России, по российским войскам на территории Украины неядерным оружием, ракетами и прочим», — продолжил он.

Херсонские власти заявили об отражении всех атак ВСУ

Закономерным продолжением этой прогнозируемой эскалации конфликта со стороны западных союзников киевского режима, по мнению Маркова, может стать введение режима «закрытого неба» и исключение России из Совета безопасности ООН.

«И под прикрытием этого „закрытого неба“ и мощных ракетных ударов украинская армия начинает наступление и захватывает все эти территории: Запорожье, Херсон, ЛНР, ДНР. <…> У нас остается только инструмент — использование в свою очередь тактического ядерного оружия», — предполагает политолог.

Ранее 5-tv.ru писал, что командующий Суровикин дал подробный отчет о том, как обстоят дела на передовой.