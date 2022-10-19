«Непростые решения» Суровикина: что ждет РФ на Херсонском направлении

|
Анна Свотина
Анна Свотина Эксклюзив 1 812

Политолог Марков прокомментировал возможные варианты развития событий на херсонском направлении

Фото, видео: © РИА Новости; Личный архив Сергея Маркова; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Политолог Марков прогнозирует крупную военную провокацию со стороны США в адрес России с применением ядерного оружия.

Заявление командующего Объединенными силами в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине генерала Сергея Суровикина получило широкий отклик общественности. Некоторые благодарят его за честность, но большинство пытается понять, какой смысл вложил генерал во фразу про «непростые решения», которая уже стала крылатой.

Политолог, директор института политических исследований Сергей Марков в беседе с 5-tv.ru озвучил два возможных варианта развития событий в театре военных действий СВО.

«Первое: мы можем сказать так — раз они разбили Каховскую ГЭС, то мы можем разбить Киевскую ГЭС, пускай Киев подтопит», — высказал свое предположение эксперт.

Второй сценарий развития военных событий на Херсонском направлении более пессимистичный, но, к сожалению, не менее реальный.

«Происходит наступление на Херсон, идут большие бои, дальше они (ВСУ. — прим.ред.) взрывают Каховскую ГЭС, идет волна воды на Херсон. Дальше американцы сами бьют тактическим ядерным оружием по территории Украины и говорят, что это сделала Россия. После этого, они говорят, что в ответ ударят по России, по российским войскам на территории Украины неядерным оружием, ракетами и прочим», — продолжил он.

Херсонские власти заявили об отражении всех атак ВСУ

Закономерным продолжением этой прогнозируемой эскалации конфликта со стороны западных союзников киевского режима, по мнению Маркова, может стать введение режима «закрытого неба» и исключение России из Совета безопасности ООН.

«И под прикрытием этого „закрытого неба“ и мощных ракетных ударов украинская армия начинает наступление и захватывает все эти территории: Запорожье, Херсон, ЛНР, ДНР. <…> У нас остается только инструмент — использование в свою очередь тактического ядерного оружия», — предполагает политолог.

Ранее 5-tv.ru писал, что командующий Суровикин дал подробный отчет о том, как обстоят дела на передовой.

Тема:
Специальная военная операция России
19 окт
ВСУ обстреливали Энергодар в течение 12 часов
19 окт
Боевая работа снайперов и танковая стрельба на Сахалине: лучшее видео за день
19 окт
Совет Федерации утвердил указ о вводе военного положения в четырех субъектах РФ
19 окт
Опасений нет: власти Брянской области готовы работать в режиме повышенной готовности
19 окт
Русофобия продолжается: почему финны хотят в Россию
19 окт
Территориальная оборона: что будут делать мобилизованные в новых формированиях
19 окт
Кремль: границы РФ из-за военного положения в новых регионах не закроют
19 окт
Путин поручил создать специальный координационный совет во главе с Мишустиным
19 окт
Путин: в четырех новых регионах РФ создаются штабы территориальной обороны
19 окт
Военное положение в регионах РФ: что означает введение особого правового режима
+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
61.70
-0.06 60.53
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 19 октября

Последние новости

19:23
Психолог в наушнике: Моргенштерн* раскрыл правду об интервью с Собчак
19:10
Анна Чиповская рассказала, как испугалась сильной потери веса в 24 года
18:59
ВСУ обстреливали Энергодар в течение 12 часов
18:45
«Непростые решения» Суровикина: что ждет РФ на Херсонском направлении
18:36
Что будет завтра, не знаем: Иосиф Пригожин поделился планами на дом в Швейцарии
18:23
«Я успела»: Наталья Подольская показала семейное видео

Сейчас читают

Депутат Саралиев: Запад делает с Украиной то же, что пытался сделать в 90-е с Чечней
Дважды вышла замуж за одного мужчину, а детей родила от разных: как Катя Гордон искала счастье
Баня при гриппе: плюсы и минусы процедуры
Гротеск и законность: ведущий Сергей Майоров сменил телевидение на мундир прокурора

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика