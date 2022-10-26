«Мамины гены»: как выглядит и чем занимается сын Жанны Фриске

|
Анна Свотина
Анна Свотина 337

Сын Жанны Фриске Платон Шепелев увлекается музыкой и много играет на гитаре

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya; Instagram* / platon.shepelev

Читайте нас в: Дзен Новости

Платон Шепелев много занимается музыкой и увлеченно играет рок на электрогитаре.

Сын певицы Жанны Фриске Платон Шепелев растет без матери с двух лет. Ранний уход из жизни бывшей солистки группы «Блестящие» из-за рака мозга стал потрясением для поклонников звезды «Малинок» и всех ее родственников. После смерти Фриске опеку над ее малолетним сыном взял Дмитрий Шепелев, с которым у певицы были отношения.

Читайте также

Точная копия: кто сыграет Жанну Фриске в биографическом фильме

Семь лет без мамы не сломили мальчика, он растет общительным и талантливым. Платон унаследовал от Жанны ее тягу к музыке. Шепелев-младший много музицирует, свои соло на гитаре он выкладывает в личный блог в социальной сети.

Поклонники тепло встречают каждое новое видео девятилетнего сына Фриске, поддерживая юного музыканта в комментариях.

— Талантливый весь в маму!

— Мамины гены! Красавчик!

— Мама бы гордилась.

— Красивый как мама! И как бы сейчас мама радовалась, что он музыкален в нее!

Взрослея, Платон, действительно, все больше стал походить на свою звездную родственницу. От матери ему достались красивые черты лица: аккуратный нос, волевой подбородок и пронзительный взгляд светлых глаз. Фанаты уверены, что в будущим он покорит не одно девичье сердце.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева начал вести свой канал на YouTube.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
61.33
0.17 60.46
0.30
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 октября

Последние новости

17:15
Путин: США используют Украину как таран против России
17:00
Кот в мешке: стоит ли пользоваться «капельницами здоровья»
16:51
Польские наемники Киева застрелили боевиков «Правого сектора»*
16:43
«А судьи кто?» — почему Олеся Железняк не против возвращения худсоветов
16:32
Вассал станет владыкой: эксперт оценил шансы Индии «завоевать» Великобританию
16:24
Литвинова об интервью своей помощницы-трансгендера: «Правды не прозвучало»

Сейчас читают

Глава «Народной армии Донбасса»: масштабного наступления России стоит ждать с двух направлений
"По-другому нельзя": переживающий Олег Газманов сообщил сыну Родиону о разводе
Онкопсихология: факторы возникновения рака
Олеся Железняк — о Ленкоме, семье, критике Кошмал, возврате к СССР и актерской династии

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика