Точная копия: кто сыграет Жанну Фриске в биографическом фильме

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 162

Наталья Фриске сыграет в биографическом фильме о жизни Жанны Фриске

Точная копия: кто сыграет Жанну Фриске в биографическом фильме

Фото: Александр Саверкин / ИТАР-ТАСС / ТАСС

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Подробности будущей киноленты раскрыл отец певицы Владимир Копылов. Также известно, кто будет сценаристом.

Про певицу Жанну Фриске снимут фильм о ее жизни. Об этом сообщил портал «КиноАфиша». Бывшая солистка «Блестящих» скончалась от онкологии мозга летом 2015 года, но память о ней живет до сих пор. Уточняется, что кинолента выйдет в недалеком будущем в виде полноценного байопика.

Исполнительница главной роли уже известна. Наталья Фриске сыграет свою умершую сестру. К слову, у сестры артистки тоже есть опыт выступлений на сцене.

Информацию о художественном фильме рассказал отец исполнительницы Владимир Копылов в беседе с KP.RU. По его словам, работать над сценарием фильма будет хороший знакомый семьи Фриске и друг Жанны писатель Геннадий Куркин. Сюжет будет в формате «воспоминаний» героини о своей жизни с самого детства.

Судя по предварительным данным, картина не будет сниматься под театральный прокат, а сразу пойдет в прямой эфир. Копылов добавил, что к правам на показ байопика проявили интерес три ведущих федеральных телеканала. Остальные подробности не раскрываются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, на какие «пытки» согласилась Наталья Фриске ради похудения.

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