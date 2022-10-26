Странные связи: экс-главред журнала Tatler задержан по делу директора Собчак

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 293

По делу директора Собчак Суханова задержан экс-главред журнала Tatler Романовский

Странные связи: экс-главред журнала Tatler задержан по делу директора Собчак

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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По предварительным данным, бывший управитель глянца Ариан Романовский связан с уголовным делом о вымогательстве, в котором подозревается директор Собчак.

Бывший главный редактор глянцевого издания Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) задержан по делу коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, экс-главред глянца и правая рука Собчак проходят подозреваемыми по одному уголовному делу. Ранее РБК сообщал, что против 32-летний Кирилл Суханова было возбуждено уголовное дело о вымогательстве денег за так называемые «блоки». Простыми словами, ему платили за то, чтобы в информационных каналах не упоминалась та или иная персона или компания. По неизвестно, по какой именно статье проходит Суханов и в чем подозревается Ариан Романовский.

Однако 5-tv.ru узнал, что сотрудники правоохранительных органов нанесли визит и к самой Ксении Собчак. На данный момент в ее загородном доме в элитном коттеджном поселке в Подмосковье проводятся обыски.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о громком заявлении Ксении Собчак про эммиграцию прямо из стен аэропорта.

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