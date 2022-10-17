«Улетаю в очередную эмиграцию»: Ксения Собчак сделала заявление из аэропорта

|
Анна Свотина
Анна Свотина 182

Ксения Собчак предупредила поклонников о своем отъезде в Дубай

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; Telegram / СОБЧАК; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

На этот раз скандальная блондинка отправилась с рабочей поездкой в Дубай на три дня.

Ксения Собчак продолжает держать поклонников в напряжении. Ее очередное заявление из VIP-зала аэропорта о срочной эмиграции в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) было наполнено сарказмом. Телеведущая не удержалась от колкостей в адрес «всех заинтересованных» и посоветовала российским Telegram-каналам «приготовиться».

«Улетаю в очередную эмиграцию на три дня, всех люблю, полетела за новым контентиком», — заявила светская львица.

Уедет ли Ксения Собчак по-настоящему из страны или так и будет продолжать «репетиции» своей эмиграции — покажет время. Однако, судя по последнему заявлению знаменитости, «и в горе, и в радости» она — пока с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Собчак пожалела себя через год после аварии в Сочи. Год назад она пережила страшную автомобильную аварию в Краснодарском крае. Тогда в ДТП погиб один человек.

+7° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.06
-0.43 62.47
-0.12
Самые хитрые и подлые знаки Зодиака: кто из них готов «идти по головам»

Последние новости

19:00
Минобороны РФ назвало причину крушения Су-34 в Ейске
18:56
МО РФ: в Ейске упал истребитель-бомбардировщик Су-34
18:56
В Минэкономразвития прогнозируют ослабление рубля к доллару к 2025 году
18:55
Пушилин заявил о завершении обмена военнопленными с Украиной
18:54
На дома в Ейске упал учебно-боевой самолет
18:41
Опубликовано видео с места падения самолета на жилые дома в Ейске

Сейчас читают

Опубликовано видео с места падения самолета на жилые дома в Ейске
Пугачева появилась в центре Москвы после новости о переезде с мужем-иноагентом в Израиль
Готовят почву: зачем Запад обвиняет Россию в угрозе применения ядерного оружия
Как по переписке понять, что женщина общается со слабым мужчиной

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика