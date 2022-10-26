Калитка нараспашку: появилось видео обысков в загородном особняке Собчак

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 762

Появились кадры с места обысков в загородном доме Собчак в Подмосковье

Фото, видео: Валерий Шарифулин / ТАСС

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В окнах горит свет, а на парковке стоит авто с фирменным логотипом. Но где же сама хозяйка?

Стало известно, как выглядит сцена обысков у дома Ксении Собчак в Подмосковье. 5-tv.ru показывает кадры произошедшего из территории элитного коттеджного поселка «Горки-8» в Подмосковье.

О проводимых внутри обысках снаружи узнать не так просто. Но одно заметно точно — в доме находятся люди. В окнах видны силуэты людей. Судя по всему, это сотрудники правоохранительных органов занимаются процедурой обыска.

«Входная калитка открыта, внутри особняка везде горит свет», — сообщает корреспондент Михаил Емелин.

На парковке стоит несколько черных автомобилей. На одном из них — фирменный логотип Ксении Собчак.

Однако хозяйка дома дверь не открыла — ее нет ни в особняке, ни в России. Как узнал 5-tv.ru, Ксения Собчак экстренно покинула страну через Белоруссию. Сегодня днем она спешно пересекла границу и направилась в Литву.

Обыски в особняке Собчак начались утром. Они проходят в рамках уголовного дела о вымогательстве, в котором замешан ее коммерческий директор Кирилл Суханов. Кроме того, вслед за правой рукой Собчак задержали и бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского по тому же уголовному делу. У самой Ксении Собчак какого-либо правого статуса на данный момент нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ксения Собчак получила жуткое прозвище от Михаила Шахназарова.

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