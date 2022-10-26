В Польшу поставили уголь, который не горит

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Местные жители искренне не понимают, как у них получится пережить грядущую зиму без российских поставок.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Wolfgang Kumm; 5-tv.ru

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В Польше разгорается скандал из-за угля, который не горит. Там крайне обеспокоены тем, как переживут зиму без российских поставок.

Сейчас страна вынуждена закупать уголь, где только можно. От Африки до Австралии. И у тех, кто опробовал альтернативу большие претензии к качеству. То, что завозят в страну, больше похоже на мусор и пыль. Расход большой, а теплоотдача очень низкая.

Но сильнее всего поляков удивил уголь из Австралии. Оказалось, что он вообще непригоден. Фермер, который купил партию для обогрева теплиц с тюльпанами, продемонстрировал это в эфире местного телеканала. Как он ни пытался разжечь уголь газовой горелкой, ничего у него не вышло.

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