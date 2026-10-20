Фигуристка Алина Горбачева вернулась с победой из Будапешта

На родину после триумфального проката в Венгрии вернулась российская фигуристка Алина Горбачева. По сумме двух программ наша спортсменка набрала больше 200 баллов. И хотя обидная ошибка в каскаде не позволила показать максимум, преимущество над соперницами из Румынии и Швейцарии осталось колоссальным.

Турнир в Будапеште стал для Горбачевой первым после тяжелой травмы. Из-за нее фигуристка целый год не выступала на соревнованиях. И теперь, как отметила тренер, ключевая задача — набрать форму и подготовиться к новым стартам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве вручили престижную национальную премию в области боевых искусств «Золотой пояс». Обладателями награды стали спортсмены, прославившие страну на международной арене, а также заслуженные тренеры; особое место среди лауреатов заняли мастера, которые прямо сейчас несут службу в зоне спецоперации. Лауреатов поприветствовал Владимир Путин — его поздравление опубликовано на сайте Кремля.

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