Собчак прокомментировала арест ее директора по делу о вымогательстве у «Ростеха»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 516

Светская львица рассчитывает, что с ее сотрудником «быстро разберутся».

Собчак прокомментировала арест ее директора по делу о вымогательстве у «Ростеха»

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Блогер и телеведущая Ксения Собчак надеется, что арест ее коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова — недоразумение, с которым «быстро разберутся».

«Не верю в это вообще и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь», — написала она в своем Telegram-канале.

Тверской суд Москвы взял под стражу на два месяца до 24 декабря 2022 года коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ — «вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере».

Суханову вменяется вымогательство у главы «Ростеха» Сергея Чемезова 11 миллионов рублей за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет». Вины своей сотрудник Собчак не признает.

Ранее 5-tv.ru показал видео обысков в загородном особняке Ксении Собчак.

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