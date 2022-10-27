Что несет коридор затмений с 25 октября по 8 ноября — прогноз по датам рождения

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 1 644

Астропсихолог Ирина Булгакова рассказала, как в этот энергозатратный период справиться с важными задачами и нейтрализовать негативное влияние небесных тел.

Фото, видео: Julian Stratenschulte / ТАСС; ruptly.tv ; 5-tv.ru

Очень сложное солнечное затмение во втором градусе Скорпиона объединилось с новолунием 25 октября. Это явление открыло коридор, который закончится 8 ноября лунным затмением. На кого будет оказывать влияние это судьбоносное затмение? Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала астропсихолог Ирина Булгакова.

Особенно чувствительными к вибрациям небесных тел в ближайшее время окажутся люли, которые родились с 10 по 25 января, с 9 по 25 апреля, с 12 по 28 июля, с 13 по 28 октября. На них в первую очередь будут распространяться напряженные аспекты Солнца, Луны, Плутона и Сатурна.

«Они очень сильно почувствуют их в ближайшие две недели, и впоследствии это может затянуться, если не сделать важных шагов. От чего Космос говорит вам воздержаться? Прежде всего — эмоциональный фон. Затмение нужно пройти спокойно, уравновешенно, не поддаваться провокациям, следить за своим эмоциональным состоянием», — советует эксперт.

Как отметила Булгакова, в период коридора затмений нельзя брат деньги в долг, даже у близких — это самая важная рекомендация Космоса. Не только эти две недели, но и в дальнейшем. Потому что последствия могут оказаться весьма печальными: не хватит ресурсов, сил, энергии, чтобы закрыть эти обязательства.

«На что обратить внимание и как скорректировать негатив? Прежде всего — укреплять свою силу воли, браться за дела, что в состоянии сделать, если что-то обещали, обязательно выполнить», — заключила астропсихолог.

Коридор затмений на оси Скорпион — Телец, который открыло солнечное затмение в Скорпионе 25 октября, астрологи называют «темным часом перед рассветом». Это решающий момент, после которых многие жители Земли начнут путь трансформаций. Отмечается, что особенно уязвимыми окажутся женщины. Важно понимать, что эмоциональные бури, слезы и конфликты происходят неслучайно. И не наделать ошибок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким знакам зодиака не повезет в период с 25 октября — по 8 ноября.

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