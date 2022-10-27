Это знак: зачем Илон Маск вломился в офис Twitter с раковиной в руках

Знаменитый бизнесмен долго сомневался, покупать компанию или нет. Неужели выбор сделан?

Знаменитый миллиардер Илон Маск, похоже, все-таки купил американский сервис микроблогов Twitter. Минувшим вечером бизнесмен поменял статус в своем аккаунте, написав: «Главный по твитам». А еще запостил видео, как вламывается в офис компании, крепко держа в руках… раковину.

Поклонники думали и гадали: что на самом деле значит это жест? Может, бизнесмену просто хотелось поразвлечься? Но оказалось, все не так-то просто.

Дело в том, что в английском языке нелепое выражение «вломиться с раковиной» означает примерно следующее — «наконец-то осознай это». Так что велика вероятность, что Илон Маск просит просто признать его единственным владельцем Twitter. Никаких конкретных комментариев по этому поводу бизнесмен пока не давал.

Ранее 5-tv.ru рассказал, ради какой девушки Илон Маск готов бросить и космос, и даже собственный бизнес.