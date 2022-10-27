Что-то пошло не так: США решили смягчить условия по предельной цене на нефть РФ

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 1 291

Bloomberg: США планируют смягчить условия по предельной цене на российскую нефть

Что-то пошло не так: США решили смягчить условия по предельной цене на нефть РФ

Фото: www.globallookpress.com / Lino Mirgeler

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Американским властям захотелось, как в неприличной пословице, и санкции против Москвы ввести, и поставок не лишиться.

Непростую задачу сделать потолок более гибким взялись выполнять власти США. Речь о потолке цен на российскую нефть и будущих больших проблемах, которые наконец осознали американцы. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, Штаты хотят смягчить условия установления предельной стоимости черного золота. Рассматривается вариант выше 60 долларов за баррель, что предложила прежде министр финансов США Джанет Йеллен.

У Вашингтона, как у тото гонщика из мема, «была какая-то тактика, и он ее придерживался». Кремлю тактика не понравилась, и ответ был категоричен — после введения любого потолка поставки прекратятся, так как это прямое нарушение законов рынка. И Штаты решили попробовать «гибкую» версию ограничения вместо снятия злополучного ограничения. 

«Американские власти были вынуждены свернуть план по введению потолка цен на российскую нефть из-за скептицизма инвесторов и растущего риска на финансовых рынках, вызванного волатильностью цен на нефть, а также усилиями центробанков по борьбе с инфляцией», — сказано в статье.

Как пишет EADaily со ссылкой на экспертов, страны «Большой семерки» намеревались контролировать лимит стоимости российской нефти, обязав морских перевозчиков и страховые компании предоставлять справки от заказчиков о цене партий грузов. Но эффективным метод будет только при сотрудничестве с европейскими компаниями. Кроме того, предприятия РФ уже формируют свой флот, чтобы не зависеть от зарубежных судовладельцев.

Вашингтон месяцами давил на европейских партнеров, заставляя усилить ограничительную политику в адрес Москвы. Но цены на энергоносители продолжают неумолимо расти, экономика тонет в кризисе, а на носу выборы в Конгресс. Думать, как и санкции ввести, и нефти не лишиться, американцы будут до 5 декабря, когда в силу вступит подкорректированный пакет мер ЕС против России.

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