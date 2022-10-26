«Акт самоубийства»: отопительный сезон для Европы станет крахом
Китайская газета «Хуаньцю Шибао»: отопительный сезон станет для ЕС испытанием
Фото: www.globallookpress.com / Stefan Sauer
Союзники Украины стали задумываться о верности своего выбора перед будущими холодами.
Европу ожидает тяжелое время после наступления зимы. Такой вывод сделал обозреватель китайского издания «Хуаньцю Шибао» Чжэн Тао. Он отметил, что предстоящий отопительный сезон превратится в «настоящее испытание» для европейских государств.
«Экономические перспективы еврозоны становятся все мрачнее, но настоящим испытанием станет отопительный сезон, который начнется после октября. В это время и промышленность, и население столкнутся с большими проблемами в области потребления газа и электроэнергии», — отметил автор публикации.
Чжэн уверен, что «пляска» под американскую «дудку» не совпадает с национальными интересами Европы, поэтому санкции против России больше навредили самим создателям, чем нашей стране.
По словам журналиста, кризис в энергетике Европы снизил конкурентоспособность промышленности, повлек сокращение производства, вызвал инфляцию и существенно замедлил всю экономическую сферу.
«В результате блок вынужден закупать СПГ у США по цене в четыре раза выше внутренней, что можно назвать „актом самоубийства“», — объяснил обозреватель.
Именно по этой причине, подчеркнул Чжэн, страны Европы расходятся во мнениях. Не все из них готовы «жертвовать собой», многие западные лидеры испытывают ощущение «усталости от Украины».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что по словам премьера Эстонии Каи Каллас, европейские государства «устали» антироссийские ограничения.
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