Ушел не до конца: на стенах торговых центров закрашивают надписи IKEA

Шведский бренд не собирается покидать просторы России навсегда: спрос слишком большой.

IKEA заметает следы — в бывших торговых точках убирают логотип бренда. В Петербурге на фасаде торгового центра рабочие закрасили знакомые всем четыре буквы желтого цвета. Правда, их очертания все равно проступают сквозь краску.

Остаются в России и заводы шведского гиганта. Они продолжат работу, но уже c новыми хозяевами — есть несколько претендентов. Презентации для них начались в Ленинградской области. Еще одно производство IKEA — в Кировской области — потенциальные покупатели посетят на следующей неделе.