Самим не хватает: командующий ВС Литвы против поставок оружия на Украину
Командующий ВС Литвы выступил против передачи систем ПВО Вооруженным силам Украины
Фото, видео: VALDA KALNINA / ТАСС; 5-tv.ru
Прибалтийская страна испытывает кризис в собственных запасах вооружения. Сможет ли она пожертвовать свой небольшой арсенал боевикам Незалежной?
В Литве не могут договориться о поставках вооружения на Украину. Запланированная передача гаубиц и систем ПВО вызвала споры в правительстве.
Против выступает командующий Военными Силами Литвы Вальдемарас Рупшис. По его словам, у страны и так мало запасов. Он считает, что прежде, чем оказывать военную поддержку другому государству, хорошо бы сэкономить вооружение для собственных нужд.
На прошлой неделе представителей Литвы и Румынии не пустили на заседание СБ ООН по требованию России. Государства сочли лишними: эти страны не участвовали в обсуждении гуманитарной ситуации в зоне конфликта в Незалежной. Само заседание было посвящено проблематике украинского кризиса.
До этого президент Литвы оскандалился на все европейское сообщество, сравнив армию Германии с меркантильной девушкой, которой нужен не флирт на берегу у озера, а настоящее «предложение».
Ранее 5-tv.ru сообщал, как официальный представитель МИД РФ Захарова возмутилась политическим курсом Литвы.
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