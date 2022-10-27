Самим не хватает: командующий ВС Литвы против поставок оружия на Украину

Прибалтийская страна испытывает кризис в собственных запасах вооружения. Сможет ли она пожертвовать свой небольшой арсенал боевикам Незалежной?

В Литве не могут договориться о поставках вооружения на Украину. Запланированная передача гаубиц и систем ПВО вызвала споры в правительстве.

Против выступает командующий Военными Силами Литвы Вальдемарас Рупшис. По его словам, у страны и так мало запасов. Он считает, что прежде, чем оказывать военную поддержку другому государству, хорошо бы сэкономить вооружение для собственных нужд.

На прошлой неделе представителей Литвы и Румынии не пустили на заседание СБ ООН по требованию России. Государства сочли лишними: эти страны не участвовали в обсуждении гуманитарной ситуации в зоне конфликта в Незалежной. Само заседание было посвящено проблематике украинского кризиса.

До этого президент Литвы оскандалился на все европейское сообщество, сравнив армию Германии с меркантильной девушкой, которой нужен не флирт на берегу у озера, а настоящее «предложение».

Ранее 5-tv.ru сообщал, как официальный представитель МИД РФ Захарова возмутилась политическим курсом Литвы.