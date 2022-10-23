Не заслужили: Румынию и Литву не пустили на заседание СБ ООН по требованию России

Большое мероприятие состоялось 21 октября. Главная тема — украинский кризис.

Российская сторона настояла на недопуске представителей Литвы и Румынии до заседания Совета безопасности ООН, посвященного проблемам из-за украинского кризиса, пишет РИА Новости. Со ссылкой на информированный источник агентство отмечает, что позиция постпреда РФ при Организации Объединенных Наций Василия Небензи была жесткой: к аргументам было не придраться.

«Председатель не допустил вчера по настоянию России к участию в заседании представителей Литвы и Румынии», — подчеркнул еще раз источник РИА Новости.

Отмечалось, что российскую сторону возмутило огромное количество представителей стран Евросоюза на заседании. Румынию и Литву сочли лишними: представители этих стран не участвовали в обсуждении гуманитарной ситуации в зоне конфликта в Незалежной. При этом, кроме постоянных членов Совбеза, до мероприятия допустили представителей Словакии, Польши, Германии, Греции и самой Украины.

Комментируя позицию Москвы по отстранению Румынии и Литвы от участия в заседании Совбеза ООН, Василий Небензя подчеркивал, что не видит «никакой добавленной стоимости», кроме удлинения времени обсуждений, в участии представителей указанных стран. Также он дипломат отметил, что, по его мнению, недопущенные не хотели ничего, кроме попытки «засветиться на экранах национального телевидения».

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