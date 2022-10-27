Не для детской психики: плюшевых монстров Хагги Вагги ждут серьезные проверки

На полках магазинов появилось слишком много пугающих игрушек. В шоке даже знаменитости.

Детские магазины, ждет проверка — артист и депутат Дмитрий Певцов обнаружил в торговых точках конфеты в виде человеческих глаз и прочих зловещих форм. Увиденное возмутило актера: на своей странице в соцсети он обещает во всем разобраться.

Депутаты тем временем уже затеяли проверку популярных игрушек Хагги Вагги. Привлеченные эксперты выяснят, как способны повлиять на детскую психику персонажи хоррор-игры, которые перекочевали на прилавки магазинов.