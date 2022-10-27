«Бог все видит»: униженная Блиновская раскритиковала Собчак после ее побега из России

Блогер до сих пор не может простить «блондинке в шоколаде» скандального интервью. Ее поведение сегодня в принципе вызывает немало вопросов.

Пока вся страна обсуждает побег телеведущей Ксении Собчак из России, блогер Елена Блиновская лишь снова и снова прокручивает в голове детали скандального совместного интервью. После выхода провокационной беседы в эфир автор «Марафона желаний» столкнулась с травлей и обвинениями в мошенничестве и в результате бросила свой проект. При этом с другими гостями (некоторыми) Собчак ведет себя уважительно и сдержанно, не пытаясь «вывести на чистую воду».

Когда в свет вышел новый ролик Ксении Анатольевны с участием психолога Людмилы Петрановской, у блогера заныли старые раны. Во время съемок выпуска с Блиновской журналистка постоянно напоминала ей об отсутствии профильных дипломов, придиралась и толсто намекала — это не помощь людям, а банальное инфоцыганство.

Петрановская, притом, по первому образованию филолог. Но едких замечаний в свой адрес не услышала. Блиновская тоже сначала была экономистом, а потом переквалифицировалась в психолога. Но в глазах Собчак осталась непрофессионалом. Вопрос «почему?» мучает, очевидно, до сих пор.

Блиновская до сих пор не может забыть провокационное интервью с Собчак; YouTube / Осторожно: Собчак

«Пока все обсасывают Собчак, сегодня мне бы хотелось ее спросить, почему она так восхваляемой Петрановской (ничего не имею против) не задала вопрос в последнем интервью про образование? Особенно про то самое, как попугай, повторяя, базовое. А между тем, качества и количества корочек у меня явно поболее будет. И у нее такая же переквалификация на базе филологического факультета. Ну да бог с ним… Ну, или бог все видит», — высказалась блогер в соцсетях.

Недавно Ксения Собчак стала фигурантом дела о вымогательстве. В рамках расследования громче всех звучит имя ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Когда его арестовали, телеведущая, не дожидаясь приглашения на допрос, собрала вещи и покинула страну. Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Ксения Анатольевна с сумкой на плече пешком переходит границу с Литвой.