«Бог все видит»: униженная Блиновская раскритиковала Собчак после ее побега из России
Униженная Блиновская раскритиковала Собчак после ее побега из России
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Блогер до сих пор не может простить «блондинке в шоколаде» скандального интервью. Ее поведение сегодня в принципе вызывает немало вопросов.
Пока вся страна обсуждает побег телеведущей Ксении Собчак из России, блогер Елена Блиновская лишь снова и снова прокручивает в голове детали скандального совместного интервью. После выхода провокационной беседы в эфир автор «Марафона желаний» столкнулась с травлей и обвинениями в мошенничестве и в результате бросила свой проект. При этом с другими гостями (некоторыми) Собчак ведет себя уважительно и сдержанно, не пытаясь «вывести на чистую воду».
Когда в свет вышел новый ролик Ксении Анатольевны с участием психолога Людмилы Петрановской, у блогера заныли старые раны. Во время съемок выпуска с Блиновской журналистка постоянно напоминала ей об отсутствии профильных дипломов, придиралась и толсто намекала — это не помощь людям, а банальное инфоцыганство.
Петрановская, притом, по первому образованию филолог. Но едких замечаний в свой адрес не услышала. Блиновская тоже сначала была экономистом, а потом переквалифицировалась в психолога. Но в глазах Собчак осталась непрофессионалом. Вопрос «почему?» мучает, очевидно, до сих пор.
«Пока все обсасывают Собчак, сегодня мне бы хотелось ее спросить, почему она так восхваляемой Петрановской (ничего не имею против) не задала вопрос в последнем интервью про образование? Особенно про то самое, как попугай, повторяя, базовое. А между тем, качества и количества корочек у меня явно поболее будет. И у нее такая же переквалификация на базе филологического факультета. Ну да бог с ним… Ну, или бог все видит», — высказалась блогер в соцсетях.
Недавно Ксения Собчак стала фигурантом дела о вымогательстве. В рамках расследования громче всех звучит имя ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Когда его арестовали, телеведущая, не дожидаясь приглашения на допрос, собрала вещи и покинула страну. Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Ксения Анатольевна с сумкой на плече пешком переходит границу с Литвой.
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