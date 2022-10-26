Быстрой походкой, не оборачиваясь: появилось видео перехода Собчак через границу с Литвой

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 3 423

В соцсети опубликовали видео перехода Собчак через границу с Литвой

Быстрой походкой, не оборачиваясь: появилось видео перехода Собчак через границу с Литвой

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Titov

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Блогер и телеведущая бежала из России после ареста ее коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве.

Видео, на котором блогер и телеведущая Ксения Собчак пересекает границу Белоруссии с Литвой опубликовал Telegram-канал «Три сестры».

На кадрах видно, как Собчак пешком направляется к пограничному пункту Видзы в сопровождении неизвестного мужчины в спортивном костюме и сумкой на плече. Также на записи слышно, как Собчак говорит на пункте пропуска, что направляется в Литву. Кроме того, в кадр попала часть паспорта беглой светской львицы с ее фотографией. После этого видно, как Собчак со спортивной сумкой в сопровождении двух мужчин в форме пересекает границу.

До этого сообщалось, что Собчак вслед за своим коммерческим директором Кириллом Сухановым и экс-главредом журнала Tatler Арианом Романовским стала фигурантом дела о вымогательстве, возбужденного по требованию госкорпорации «Ростех». Все трое подозреваются в пункте «б» третьей части статьи 163 УК РФ — «вымогательство имущества в особо крупном размере». В отличие от задержанных Суханова и Романовского Собчак удалось бежать в Литву через границу с Белоруссией. 

Также стало известно, что суд взял Суханова под стражу на два месяца до 24 декабря 2022 года. Сотруднику Собчак вменяется вымогательство у главы «Ростеха» Сергея Чемезова 11 миллионов рублей за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет».

Ранее адвокат Игорь Ким в комментарии 5-tv.ru озвучил срок, который грозит Собчак и ее «команде» по делу о вымогательстве.

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