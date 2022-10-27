Госдума приняла законопроект о полном запрете ЛГБТ-пропаганды в России

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 221

Новый проект введет запреты в книжной и киноиндустриях, а также в СМИ и рекламе.

Госдума приняла законопроект о полном запрете ЛГБТ-пропаганды в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Госдума в I чтении приняла законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ) в Российской Федерации. В том числе это касается книг, рекламы, кино, интернета и средств массовой информации. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Кроме того, приняты проекты по административной ответственности за пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии. Как выглядят штрафы:

Во-первых, за пропаганду педофилии физическому лицу грозит штраф до 800 тысяч рублей, организациям — до десяти миллионов рублей.

Во-вторых, за распространения информации о нетрадиционных сексуальных отношениях или предпочтения для гражданского лица штраф составляет до 200 тысяч рублей, для организаций — до четырех миллионов. Если такая информация (изображения, публичные выступления и не только) распространяется среди несовершеннолетних, то наказание физическому лицу увеличится вдвое, а организация заплатит пять миллионов рублей.

К слову, иностранцы кроме административного наказания получат и депортацию в родную страну.

Авторами законопроекта выступили почти 400 депутатов Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что правительство России поддержало законопроект о статусе ветерана для добровольцев.

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