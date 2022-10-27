«Черные делишки»: Захарова в пух и прах разоблачила истинное лицо Собчак
Захарова назвала сообщения о пребывании Собчак в Литве «черными делишками»
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Светская львица презирала людей с двойным гражданством, но ее собственные секреты оказались куда интереснее.
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак проявила высшую степень лицемерия. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она прокомментировала въезд светской львицы в Литву через Беларусь с помощью израильского паспорта.
«Честно говоря, даже представить не могла, что разоблачителька и борциня с лицемерием настолько лицемерна. Полгода высмеивала тех, кто задавал простой вопрос: есть ли паспорт или вид на жительство другой страны? И вот ДГБ Литвы за нее ответило — гражданство Израиля», — написала дипломат в Telegram-канале.
Помимо этого Захарова подчеркнула, что те люди, которые продвигали заказные публикации, а, в том числе и в отношении российского правительства, сейчас «покрылись испариной». Дипломат расценила подобные поступки хуже «черного пиара или шантажа» и назвала их «черными делишками».
Ранее стало известно, что Собчак вслед за своим коммерческим директором Кириллом Сухановым и экс-главредом журнала Tatler Арианом Романовским стала фигурантом дела о вымогательстве, возбужденного по требованию госкорпорации «Ростех». Правда, ей удалось сбежать из России, в отличие от других соучастников.
Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий телеведущей по поводу ареста ее директора по делу о вымогательстве.
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