«Черные делишки»: Захарова в пух и прах разоблачила истинное лицо Собчак

Светская львица презирала людей с двойным гражданством, но ее собственные секреты оказались куда интереснее.

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак проявила высшую степень лицемерия. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она прокомментировала въезд светской львицы в Литву через Беларусь с помощью израильского паспорта.

«Честно говоря, даже представить не могла, что разоблачителька и борциня с лицемерием настолько лицемерна. Полгода высмеивала тех, кто задавал простой вопрос: есть ли паспорт или вид на жительство другой страны? И вот ДГБ Литвы за нее ответило — гражданство Израиля», — написала дипломат в Telegram-канале.

Помимо этого Захарова подчеркнула, что те люди, которые продвигали заказные публикации, а, в том числе и в отношении российского правительства, сейчас «покрылись испариной». Дипломат расценила подобные поступки хуже «черного пиара или шантажа» и назвала их «черными делишками».

Ранее стало известно, что Собчак вслед за своим коммерческим директором Кириллом Сухановым и экс-главредом журнала Tatler Арианом Романовским стала фигурантом дела о вымогательстве, возбужденного по требованию госкорпорации «Ростех». Правда, ей удалось сбежать из России, в отличие от других соучастников.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий телеведущей по поводу ареста ее директора по делу о вымогательстве.