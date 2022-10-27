Поймала двух зайцев: Собчак имела право въехать в Литву по израильскому паспорту

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 9 062

Ксения Собчак имела право въехать в Литву в связи с наличием израильского паспорта

Поймала двух зайцев: Собчак имела право въехать в Литву по израильскому паспорту

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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В отличие от Романовского и Суханова знаменитость все-таки смогла сбежать.

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак имеет полное право на въезд в Литву в связи с наличием израильского удостоверения личности. Об этом заявил директор департамента госбезопасности балтийской республики Дарюс Яунишкис в ходе эфира на радиостанции «Жиню радияс».

«Собчак является гражданкой Израиля, в этом качестве по израильскому паспорту она может въехать в Литву, визы не надо, и находиться здесь в течение 90 суток», — объяснил он.

Ранее появилась информация о въезде Ксении в Литву через Беларусь, однако этот факт официально не подтвержден. Шеф безопасности уверен, что сейчас телеведущая пребывает в Литве.

В том числе Яунишкис не сообщил об оценке нахождения Собчак в стране с точки зрения национальной безопасности. Он отметил, что пока не получал никаких разведывательных данных о возможной угрозе из-за приезда журналистки.

Накануне стало известно, что телеведущая вместе со своим коммерческим директором Кириллом Сухановым и экс-главредом журнала Tatler Арианом Романовским стала подозреваемой в уголовном деле о вымогательстве, возбужденным по требованию госкорпорации «Ростех». Правда, ей удалось сбежать из страны, в отличие от двух соучастников.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий светской львицы по поводу ареста ее директора по делу о вымогательстве.

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