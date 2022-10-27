Путин раскритиковал молчание Запада о Трасс: Девушка немножко не в себе

Наша страна оперативно отреагировала на угрозы бывшего премьера Великобритании, а остальной мир — нет.

Президент РФ Владимир Путин усомнился в ясности ума экс-премьера Великобритании Лиз Трасс. По его словам, она была «немножко не в себе», делая заявление о готовности применять ядерное оружие. Об этом он сказал во время своего выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

«Госпожа Лиз Трасс, <…> прямо сказала в разговоре с представителем прессы, что Великобритания — ядерная держава, в обязанности премьер-министра входит возможное применение, и я сделаю это. Это не дословно, но близко к тексту», — рассказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что никто не обратил внимания на ее слова. По его мнению, в США точно бы заявили о том, что не причастны к словам Трасс, как и весь мир молчит об абсурдности сказанного.

«И никто ведь никак не отреагировал. Ну допустим, она ляпнула там, девушка немножко не в себе, как можно говорить такие вещи публично, но поправили бы ее. В Вашингтоне публично сказали бы, мы к этому не имеем никакого отношения», — продолжил российский лидер.

При этом глава государства задался вопросом — а как наша страна должна реагировать на такие заявления? Вероятно, подумать, что это согласованная позиция.

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