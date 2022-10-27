«Сидеть на попе ровно!»: Путин назвал причины начала СВО на Украине

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 280

Путин назвал несоблюдение Западом минских соглашений причиной ситуации на Донбассе

«Сидеть на попе ровно!»: Путин назвал причины начала СВО на Украине

Фото: Павел Быркин / Пресс-служба президента РФ / TACC; 5-tv.ru

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Специальная военная операция России

Присоединенные к РФ регионы не смогли бы выжить самостоятельно.

Трагические события на Донбассе произошли из-за не реализации Запада достигнутых в Минске договоренностей и расширения НАТО. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в своей речи на выступлении в рамках пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

«Что произошло, я уж не говорю про расширение НАТО, что было неприемлемым в сфере безопасности, и все это знали. Проигнорировали. Второе, что важно — вот, при поддержке своих западных кураторов киевский режим отказался от выполнения Минских соглашений», — сказал Путин.

Он отметил, что теперь Донбасс не выживет один, Россия не могла признать их независимость и «бросить на произвол судьбы». Поэтому наши власти предприняли важный шаг — включили их в состав России. При этом киевский режим был слишком настойчив в своих идеях, касаемо присоединенных к РФ территорий.

«Они же две провели. Две крупномасштабные военные операции, которые закончились безуспешно. Но они же были. А обстрелы бы безусловно продолжались. Дальше мы что должны были делать? Проводить операцию. Ну чего ждать пока они начнут?» — подчеркнул Путин.

Также президент сообщил о том, что власти РФ в курсе того, что готовит Украина. Он отметил, что логика Киева была сформирована не нами. Президент не понимает, почему в 2014 году нужно было проводить госпереворот в Незалежной.

«И зачем надо было в этих условиях проводить кровавый антигосударственный и антиконституционный переворот? Ответа нет. Ну, может быть, только один — показать кто в доме хозяин. Перед дамами прошу извинения, всем сидеть на попе ровно и не крякать. Будет так, как мы скажем. По-другому не могу объяснить эти действия», — сказал глава государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин ответил на отмену российской культуры цитатой Достоевского.

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