«Позитивно»: Пекин в восторге от слов Путина о Китае

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 271

В МИД Китая заявили о высокой оценке слов Путина про принадлежность Тайваня

«Позитивно»: Пекин в восторге от слов Путина о Китае

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

Читайте нас в: Дзен Новости

КНР будет и дальше вести плотное сотрудничество с РФ, чтобы принести пользу двум народам обеих стран.

Пекин высоко оценил заявление российского лидера Владимира Путина о Китае. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», президент РФ высказался о Тайване, назвав его «неотъемлемой частью КНР», поэтому визиты США на остров являются провокацией.

«Мы высоко ценим позитивные заявления президента Путина (о Китае — Прим. ред.)» — сказал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Он отметил, что перед обоими государствами стоит важная задача — «способствовать развитию обеих стран и приносить пользу двум народам». Пекин и дальше продолжит поддерживать связь с Москвой.

Однако Ван Вэньбинь подчеркнул, что российско-китайские отношения построены на отказе от конфронтации, неприсоединения к блокам и ненаправленности их связей против третьих стран.

Ранее обозреватель издания Newsmax Гордон Чанг отмечал, что взаимные благосклонность, искренность и почтение лидеров России и Китая вывели отношения двух стран на абсолютно новую ступень. Председатель КНР Си Цзиньпин уважает важнейшее качество нашего президента — это непоколебимая решительность.

«Си Цзиньпин видит во Владимире Путине человека, который готов предпринять смелые шаги», — писал Чанг в своем материале.

Также издание «Вечерняя Москва» отметило, что растущая напряженность между Европой и Китаем обусловлена политикой США. В том числе к этому привела смена лидеров в Евросоюзе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как сотрудничество России и Азии может изменить мировой порядок.

+8° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
61.53
0.17 61.13
-0.44
Огонь, вода и медные трубы. Китайский гороскоп на неделю с 31 октября по ...

Последние новости

4:27
Пушилин заявил об успехах на линии соприкосновения в ДНР: противник повержен
4:09
Страх оправдался: дочь Гаркалина вспомнила предсмертный разговор с отцом
3:51
Огонь, вода и медные трубы. Китайский гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября
3:40
Лонгин Сотник: что можно и нельзя делать 29 октября
3:34
Зима уже близко: когда в Москве и Подмосковье выпадет первый снег
3:16
«Лучше сесть за стол»: генерал ВВС США согласился со словами Путина о мировой угрозе

Сейчас читают

Дьявол и клавиши судьбы: жизнь Джерри Ли Льюиса как самое сумасшедшее приключение
«У него есть установка»: психиатр объяснил, почему Байден начал передразнивать журналистов
В поисках «смерти»: что известно о визите МАГАТЭ на Украину и «грязной» бомбе
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика