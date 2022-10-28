«Позитивно»: Пекин в восторге от слов Путина о Китае

КНР будет и дальше вести плотное сотрудничество с РФ, чтобы принести пользу двум народам обеих стран.

Пекин высоко оценил заявление российского лидера Владимира Путина о Китае. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», президент РФ высказался о Тайване, назвав его «неотъемлемой частью КНР», поэтому визиты США на остров являются провокацией.

«Мы высоко ценим позитивные заявления президента Путина (о Китае — Прим. ред.)» — сказал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Он отметил, что перед обоими государствами стоит важная задача — «способствовать развитию обеих стран и приносить пользу двум народам». Пекин и дальше продолжит поддерживать связь с Москвой.

Однако Ван Вэньбинь подчеркнул, что российско-китайские отношения построены на отказе от конфронтации, неприсоединения к блокам и ненаправленности их связей против третьих стран.

Ранее обозреватель издания Newsmax Гордон Чанг отмечал, что взаимные благосклонность, искренность и почтение лидеров России и Китая вывели отношения двух стран на абсолютно новую ступень. Председатель КНР Си Цзиньпин уважает важнейшее качество нашего президента — это непоколебимая решительность.

«Си Цзиньпин видит во Владимире Путине человека, который готов предпринять смелые шаги», — писал Чанг в своем материале.

Также издание «Вечерняя Москва» отметило, что растущая напряженность между Европой и Китаем обусловлена политикой США. В том числе к этому привела смена лидеров в Евросоюзе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как сотрудничество России и Азии может изменить мировой порядок.