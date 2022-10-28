А судьи кто? Польша хочет заставить РФ возместить ущерб за потери в военные годы

Варшава ищет новые поводы, чтобы очернить Москву и получить одобрение от западных лидеров.

Польша намерена посчитать военные потери, которые якобы нанесла Россия во время действий СССР в годы Второй мировой войны. После расчетов Варшава потребует Москву возместить ущерб. Об этом заявило польское министерство иностранных дел.

«Расчет военных потерь, понесенных из-за СССР, будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые привели к составлению отчета об ущербе, причиненном Польше в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939–1945 годов», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметило издание «Российская газета», власти Польши много раз поднимали вопрос о репарациях со стороны нашей страны. Россия, в свою очередь, отвергает подобные претензии. Например, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает такие заявления европейских политиков «шаромыжничеством».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о мнении Польши насчет ее освобождения Советским союзом. В Кремле уверены, что слова о непричастности СССР к этому событию — чудовищная ложь, направленная на ненависть к русским.

Антироссийскую политику ведет не только Польша, но и Чехия. Ранее 5-tv.ru сообщал, что она запретила въезд российским туристам с шенгенскими визами.