Двойная жизнь: могут ли лишить израильского гражданства Ксению Собчак

Право на репатриацию имеют супруги, дети и внуки евреев. Кто из родственников знаменитой журналистки родился в Израиле?

Пользователи сети обсуждают слухи вокруг израильского гражданства Ксении Собчак, сбежавшей в Литву. Многие утверждают, что венчанная в храме Вознесения Господня у Никитских ворот журналистка не имеет права на репатриацию в Израиль из-за христианского вероисповедания. 5-tv.ru решил узнать у адвоката Эви Гервица и юриста Владислава Кочерина, могут ли Собчак лишить израильского гражданства.

Эви Гервиц в беседе с 5-tv.ru объяснил все тонкости вопроса репатриации. По словам адвоката, закон был принят для возвращения евреев на родину, но из-за большого количества смешанных браков его пришлось расширить.

«Хорошие еврейские мужья не бросают своих жен, даже если они не еврейки. Чтобы мужья не разрывались между любовью к родине и любовью к жене в 70-е годы в закон о возвращении была внесена поправка, которая распространила его на следующие категории людей: супруги, дети и внуки евреев», — рассказал Гервиц.

Эксперт отметил, что по закону, если еврей (человек, у которого мама еврейка) меняет религию — он теряет право на репатриацию. Нееврейские супруги и дети же не должны разрываться между иудаизмом и другим вероисповеданием.

«Логика подсказывает, что человек, который еврей по папе или дедушке может исповедовать другую религию, не теряя права на репатриацию», — пояснил адвокат.

Владислав Кочерин рассказал, что сложно дать оценку ситуации Ксении Собчак. Управляющий юридической компанией отметил, что нет информации о предоставленных для репатриации документах и обстоятельствах дела.

«На практике граждане, получающие иностранное гражданство или двойное гражданство, часто скрывают какую-то информацию от своей новой страны и вполне могут указать ложные сведения», — прокомментировал эксперт.

По словам Кочерина, человек может вести двойную жизнь, и это касается, в том числе, вопросов религии, убеждений или взглядов. Эксперт также объяснил, что технически такой «пируэт» провернуть не сложно, так как разные страны не имеют общей базы данных и информационного обмена о лицах.

«Если речь идет о далеких странах, между которыми нет взаимодействия и международных договоров, то возможно в одной стране жить одной жизнью, а в другой — другой», — объяснил Кочерин.

По словам юриста, именно из-за этого граждане могут покидать страну по одному паспорту, а при въезде в другую предоставлять второй.

«Многие страны запрещают двойное гражданство, паспорт просто скрывается, законодательство обходится», — добавил юриста.

Отвечая на вопрос о еврейских корнях Ксении Собчак, эксперты иронично попросили обратиться к интернету.

«Этого я не знаю, но, очевидно, знает википедия», — отметил Эви Гервиц.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Собчак имела право въехать в Литву по израильскому паспорту.

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