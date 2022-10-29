В Кремле прокомментировали трагическую гибель журналистки Бабаевой

Трагическая гибель главы подразделения «Россия сегодня» в Симферополе Светланы Бабаевой — невосполнимая утрата для всего журналистского сообщества. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

В ходе интервью официальный представитель Кремля отметил, что лично знал покойную и восхищался ее профессионализмом и человеческими качествами.

«Много, много лет мы работали со Светой вместе. Собственно, она была в самом первом составе президентского пула. В это сложно поверить. Ее будет очень не хватать. Я считаю, что это большая потеря для всего нашего журналистского мира. Она была просто очаровательной женщиной, очень необычной и действительно очаровательной», — подчеркнул Песков.

«Вечерняя Москва» напоминает, что Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая, когда участвовала в занятиях по военно-спортивной стрельбе на одном из полигонов в Крыму. Ей было 50 лет.

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